17-30 Ekim 2021 tarihli sayıdan / Türkiye’de altyapı denilince akla gelen şirketlerden biri olan STFA, üç fazda toplam 40 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle Göcek’te marina işletmeciliği işine soyundu.

Port Azure, bölgede artan mega yatların ihtiyaçlarını karşılayacak. Marina, uzun yıllardır kullanım dışı olan, yük gemilerinin yanaşması için tasarlanmış eski Seka iskelesi restore edilerek bölgeye kazandırıldı.

Marina her boydan mega yatları bağlamaya yetecek bir alt yapı ve alan sunuyor.

Bağlama sayısı mega yatların boyu ile ters orantılı değişmekle birlikte, en büyük boylarda 20 adet civarı mega yat, daha ortalama boylarda ise 40 adede kadar yat bağlama imkanı tanınacak.

Marina’nın açılış toplantısında bir araya geldiğimiz STFA Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Nur Taşkent, “Bugüne kadar büyük limanların inşaat projelerini gerçekleştirdik ama hiç işletmeci olmamıştık. Port Azure Göcek bizim bu alandaki ilk yatırımımız oldu” diyor.