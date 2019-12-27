55 ülkeye saat ihraç ediyor
Saat sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Arıkan Saat bünyesinde, ikisi kendi markası Quantum ve Wainer olmak üzere 10 saat markası bulunuyor.
Dört gözlük markası ve bu yıl satın alınan Konyalı Saat de şirketin çatısı altında yer alıyor. Bu yılı yaklaşık 500 bin adet saat satışıyla tamamlamaya hazırlanan Arıkan Saat, yüzde 10-15 büyüme hedefliyor.
Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, bugün yurtiçinde 3 bin ve yurtdışında 2 bin satış noktasına sahip olduklarını söylüyor.
Bu yılı 60 bin adet saat ihracatıyla kapatacaklarını belirten Arıkan, Türkiye’den yapılan saat ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.
Arıkan, mart ayından itibaren markalarını Portekiz, Malezya, Pakistan, Bahreyn, Ukrayna, Singapur ve Nijerya ile de buluşturmaya başladıklarını ve böylece ihracatta 55 ülkeyi aştıklarını da söylüyor.
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