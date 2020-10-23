Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen şehir hastanesi yatırımlarında önde çıkan isimlerden biri olan Akfen, Isparta, Eskişehir’in ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de tamamladı. Toplam 1,5 milyar TL yatırım değeriyle hayat bulan Tekirdağ Şehir Hastanesi, hasta kabulüne hazır duruma geldi.

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İş birliği yani PPP modeliyle hayata geçen şehir hastanesi, halihazırda bölgenin en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. İlerleyen süreçte Türkiye’nin sağlık turizmindeki büyük hedeflerine de katkı vermesi öngörülen hastanenin, özellikle yakın coğrafyaya hitap etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Bulgaristan ve Yunanistan ile bu ülkeler üzerinden pek çok turistin Türkiye’de tedavi olmaya geleceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini de taşıyor.

Tekirdağ ile birlikte toplam 2 bin 322 yataklı üç şehir hastanesini hayata geçirdiklerini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, 2017’de Isparta, önceki yıl da Eskişehir şehir hastanelerini tamamladıklarını söylüyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde ise 25 yıllık işletme hakkına sahip olduklarını dile getiren Akın ile yaptığımız sohbette, yeni ihalelere teklif verdiklerini de söylüyor.

Planlanan yeni şehir hastaneleri olduğunu aktaran Akın, “İhalelere teklif verdik. PPP modeli devam ederse biz de devam etmek isteriz.

Bu modelle yapılan projeler, yabancı yatırımcı anlamında da ilgi görüyor. Yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için bu model önemli” diye ekliyor.