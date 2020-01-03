Beymen’deki ayrılık duygusal darbeydi
Yürekli Grubu’nun Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği ve 20’nci yılında ana eksende İstanbul temasının yer aldığı Marka Konferansı, iş dünyasından birçok ismi ağırladı.
2 bine yakın katılımcının olduğu konferansta bir konuşma yapan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Katarlı Mayhoola ile biten ortaklığa ilişkin olarak, “Beymen’deki ayrılık duygusal olarak darbe idi ancak boşanırken centilmen olmak gerekir.
Kimsenin zarar görmediği bir şekilde bu ortaklığın bitmesi mutluluğu, darbe duygusunu dengeledi” dedi.
Zirvede ayrıca KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, MoMa’nın efsane direktörü Glenn D. Lowry, tarihçi İlber Ortaylı, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası konuşma yaptı.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, konuşmasında, temel özgürlükleri temsil eden bir yapıda olduklarına ve iş dünyasının içinde olduğu entegrasyon sürecine işaret etti.
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