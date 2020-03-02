Covid-19 krizini yönetmeye odaklandı - Ekonomist

Covid-19 krizini yönetmeye odaklandı
Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgınının küresel ticarette neden olduğu aksaklıklardan en hızlı etkilenecek sektörlerden biri de makine sektörü.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Çin’deki üretim yatırımlarının geleceğini tartışmaya virüsten çok önce başladıklarını belirterek, “Üretimin Batı’ya doğru çekilip makine geliştiren ülkeler arasında daha dengeli bir şekilde paylaştırılacağı bir geçiş dönemine hazır olmalıyız” diyor.
Karavelioğlu, Çin’in dünya makine üretiminin üçte birini, toplam makine ihracatının ise beşte birini tek başına yaptığını söylüyor.
Bu süreçte ciddi sorunlarla karşılaşacak olan Avrupalı makine imalatçılarının gözlerini Türkiye’ye dikmesinin beklenen bir gelişme olduğunu düşündüklerini de ifade ediyor.
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