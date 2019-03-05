Devler Esas Sosyal’de buluştu
Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarını genişletmek isteğiyle kurduğu Esas Sosyal, bundan böyle Şevket Sabancı adıyla birlikte anılacak İlk Fırsat Programı’nı geniş katılımlı bir organizasyonla duyurdu.
Üniversiteden yeni mezun gençlere ilk iş fırsatlarını verecek programın Türkiye’deki eğitimli genç işsizliğinin çözümünde öncü olması hedefleniyor.
Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Esas Sosyal’e Sanko Holding, Akfen Holding, Fiba Group, Pegasus Hava Yolları, Volkswagen Doğuş Finans gibi farklı grupların desteklerini sunduğunu söyledi.
Davete katılan isimler arasında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da vardı. Doğan, Şevket Sabancı adıyla anılacak bu programın gençlerin kariyer yolculuklarına çok önemli bir tuğla ekleyeceğini belirtti.
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