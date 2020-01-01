DRD, yeni iş modeli geliştirdi
Filo kiralama, Ağustos 2018’de döviz kurlarında sert yükselişle patlak veren krizden en çok nasibini alan sektörlerden biri oldu.
Sektörün araç parkı 360 binlerden 260 binlere geriledi. Bu süreçte bazı şirketler sektörden çıkmak zorunda kaldı, bazıları da finansal güçlükler yaşadı.
Finansal zorluklar yaşayan şirketlerden biri olan DRD, bankalarla borç yapılandırma anlaşması imzalamasının yanında yeni geliştirdiği iş modelleriyle bu zorlukları atlatma sürecinde.
Geçen hafta bir araya geldiğimiz DRD Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara, DRD Filo Kiralama İcra Komitesi Başkanı Aytekinhan Yıldırıcı ve DRD Filo Kiralama Finansal Operasyonlar Direktörü Fatih Kazdal yeni süreci anlattılar.
Geçen yıl ağustos ayında 32 bin olan araç parkının bugün 28 bin 500’e gerilediğini söyleyen Özgür Kara buna rağmen, sektördeki daralma daha sert olunca pazar payı kazandıklarını anlattı.
Sektörde yaşanan sorunlarla birlikte ikinci el kiralama modelini geliştirdiklerini ve 11 bin aracı ikinci el olarak kiraladıklarını anlatan Kara, sözlerine şöyle devam ediyor: “Böylece kiradan dönen araçlarımızı daha verimli değerlendiriyoruz ve ikinci kez kiralıyoruz.
Bu sistemin de katkısıyla aylık 13,5 milyon Euro kira geliri elde ediyoruz. Bu sistemin yanında kiralama yerine filosunu satın alan şirketlere de filo yönetimi hizmeti sunacağız.”
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