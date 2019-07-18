Ev tekstilinde İstanbul-Bursa rekabeti
Ev tekstilinde Avrupa’nın en büyük üreticisi olan Türkiye, bu alanda yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyor.
Her geçen yıl daha da büyüyen sektörde söz sahibi olmak pek çok kesim için giderek daha önemli hale geliyor.
500 bin kişiye istihdam sağlayan ve 13 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde (TETSİAD) yakında seçim var.
27 Ağustos’ta yapılacak Genel Kurul’da derneğin yeni başkanı ve yönetimi seçilecek. TETSİAD’ın başkanlığını 2016 yılında tek liste ile seçilen Aydın Tekstil’in sahibi Ali Sami Aydın yürütüyor.
Bu yılki seçimler için ise sert bir rekabet başlamış durumda. Rekabetin temelinde ev tekstili sektöründeki ‘İstanbul-Bursa’ çekişmesinin olduğu belirtiliyor.
İstanbul’un adayı olarak öne çıkan isim İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı olan Şerafettin Demir.
Bursa tarafındaysa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın İstanbul’a karşı bir aday çıkaracağı söyleniyor. Kendisi de ev tekstilcisi olan Burkay’ın TETSİAD’ın yönetiminde Bursa’nın ağırlığı olmasını istediği belirtiliyor.
Henüz seçimlere 1,5 aydan fazla bir süre olsa da kulisler kaynamaya başladı bile. Biz de gelişmeleri sizin için takip etmeyi sürdüreceğiz.
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