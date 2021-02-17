Akıllı ve güvenli şehir teknolojilerine yön verme amacıyla 1998’de kurulan Ekin Smart City Solutions, bugün İstanbul merkez olmak üzere Stuttgart, Miami, Zürih ve Bakü’de faaliyet gösteriyor.

24 Ocak 2021 tarihli sayıdan

Güvenli şehirler alanında mobil devriyelerin mucidi olan şirket, akıllı şehir çözümü Ekin X Spotter ile kısa bir süre önce ABD’ye de giriş yaptı. Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, bu ürünle test aşamasında trafik yönetimi hizmeti veren rakiplerine oranla 10 kat fazla ihlali tespit etmeyi başardıklarını söylüyor.

İstanbul gibi trafik ihlallerinin yoğun yaşandığı mega kentler için Ekin X Spotter’ın çok önemli bir akıllı kent uygulaması olduğunu anlatan Ekin, ürünün Traffic ve Face versiyonlarıyla trafik yönetimi ve yüz tanıma fonksiyonlarına özel iki ayrı ürün olarak kullanıma sunulacağını kaydediyor.

Bu doğrultuda ABD Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) resmi bisiklet tedarikçisi Recon Power Bikes ile iş birliğine imza attıklarını belirten Akif Ekin, şunkarı söylüyor: “Yapay zeka tabanlı olarak geliştirdiğimiz akıllı trafik yönetimi çözümlerimiz; taşınabilir plaka tanıma ve hız tespit sistemlerimiz Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter, akıllı devriyelerimiz Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol, yaptığımız yeni partnerlik anlaşmasıyla Amerika’nın Indiana’na eyaletinde bulunan Fort Wayne şehrinde polisin kullanımına sunulacak.

Anlaşma kapsamında Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter ürünlerimizle, Meksika’dan Kanada’ya uzanan Amerika’nın en uzun otobanlarından birinden topladığımız verilerle polise canlı ürün deneyimi sunacağız.

Ayrıca Recon Power Bikes ile ABD’de kurduğumuz kontrol merkezi ile çözümlerimizin ileri trafik yönetimi kabiliyetlerini sergilemenin yanı sıra Amerikan polisine devriye sürecini iyileştirmek için danışmanlık da vereceğiz.”