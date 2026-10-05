ARA
DOLAR
49,17
0,07%
DOLAR
EURO
55,20
0,04%
EURO
ALTIN
6509,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • AB sınırlarında dronsavar dönemi: 130 milyon Euro ek kaynak

AB sınırlarında dronsavar dönemi: 130 milyon Euro ek kaynak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin sınır gözetimi ile dron ve dronsavar kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 130 milyon Euro'luk ek finansman sağlayacak.

Ekonomist
Ekonomist
AB sınırlarında dronsavar dönemi: 130 milyon Euro ek kaynak

AB Komisyonu, üye ülkelerin sınır güvenliğini artırmaları için hazırlanan yeni mali desteğe ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 130 milyon avroluk ek kaynakla üye ülkelerin insansız hava aracı (İHA) karşıtı kapasitelerine destek sağlanacağı belirtildi.

Bunun, AB'nin sınır gözetimini güçlendirme ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı müdahale kapasitesini geliştirme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni finansmanın, Aralık 2025'te açıklanan 250 milyon avroluk ilk tahsise ve bu yıl Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile üye ülkelerin kullanacağı gözetleme dronları ve ilgili ekipmanlar için ayrılan 169 milyon avroya ilave olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin içişleri fonları kapsamında gözetleme ve dronsavar teknolojilerine sağlanan toplam kaynağın yarım milyar avroyu aştığı bildirildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL