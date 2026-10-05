35 ülkeden Bodrum'a akın akın geldiler: Ege Bölgesi'nin en az kayıp vereni oldu

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum, yaz sezonunda yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve Bodrum'un kaybının azalmamasında başrol oynadı. Son iki yıl arasındaki fark 13 bin 216 kişi olmakla birlikte, oransal olarak yaklaşık yüzde 1,19 olarak gerçekleşmiştir. Tabii ki buradaki iç pazarı da baz alırsak oldukça yüksek bir rakama çıkacaktır. Ekim sonuna doğru gelindiğinde yabancı yolcu sayısı 900 bine dayanacak; ancak bu durum aktarmalı uçakla gelen yabancı yolcu sayısını kapsamamaktadır, bu rakamla birlikte sayı bir tık daha yukarı çıkacaktır. Geçen seneye göre hemen hemen aynı rakama ulaştık diyebiliriz. Bununla birlikte 15 Eylül - 30 Ekim arasında sarı yaz dönemi başlamış bulunmaktaydı, onda da hareketlilik söz konusudur. Diğer yandan kruvaziyer turizmiyle ilgili önemli bir artış gözlemlendi, bu da bize umut verdi. Yüzde 20'ye yakın bir artış oldu, oldukça umut verici bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Öbür taraftan tabii ki sezona geç başlansa bile telafisini yaptık diyebiliriz. Okulların haziran sonuna doğru kapanmasından dolayı gerçekten iç pazarda da birazcık sıkıntı yaşadık diyebiliriz. Aynı zamanda okulların erken açılması da burada bir eksik yönünde oldu. Her şeye rağmen Milas Bodrum Havalimanı 35 ülkeye hitap ediyor ve 35 ülkeden Bodrum'a gelinmekte. Bununla birlikte diğer havalimanlarının yüzdesel olarak kaybına bakarsak Bodrum, Ege Bölgesi içinde en az kayıp veren destinasyonlar arasında yer almaktadır. İlk 8 ayın verileri şu anda elimizde; 867 binin üzerinde yabancı yolcu sayısı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ancak aktarmalı uçakla gelen yabancı turist sayısının tamamına bu rakamla ulaşamıyoruz, o rakamlar eklendiğinde sayı daha da yukarı çıkacaktır. Rakamsal olarak tam vermesek bile iç pazarda geçen seneye göre konaklama bazında bir artış oldu, yüzdesel olarak yüzde 10 üzerinde bir artışın izlendiği görüldü. Gelecek senelerde de iç pazarda yine aynı hareketliliğin olacağını düşünmekteyiz" dedi.