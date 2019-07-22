‘Gelecek nesil’e 3 milyar Euro yatırım yaptı
Türjiye lastik pazarının önemli oyuncularından olan Almanya’nın dünyaca ünlü şirketi Continental, Türkiye’de bilindiğinin aksine yalnızca lastik üreticisi değil, pek çok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji firması.
Eylül ayında gerçekleştirilecek Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) öncesinde ‘Mobilite Hayatın Ritmidir’ sloganıyla yeni teknolojilerini görücüye çıkaran şirket, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkeden gazeteciye yeni teknolojilerini tanıttı.
Hannover kentinde Alman Otomobil Kulüpleri Federasyonu’nun (ADAC) test sürüş sahasında sergilenen teknolojiler arasında hava basıncını kendisi ayarlayan lastikler, otonom sürüşe özel radarlar ve bir tuşla kararan camlar da var.
Aralarında Ekonomist’ten Aram Ekin Duran’ın da olduğu basın mensuplarına bir sunum yapan Continental Başkanı Elmar Degenhart, 2018’de ‘gelecek nesil’ mobilite için AR-GE’ye 3 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır stresin peşinde olduklarını kaydetti.
Degenhart, “AR-GE’ye yaptığımız yatırımlarla, başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinin en büyük devrimine şekil veriyoruz. Alternatif sürüş sistemlerimizle Continental’in otomatik ve otonom teknolojilerinin yanı sıra bağlantılı araç teknolojilerimiz, sağlıklı bir mobilite ekosisteminin temel unsurları” dedi.
Degenhart’ın paylaştığı senaryoya göre, 2030’da içten yanmalı son nesil motorların üretimi başlayacak, 2040’tan itibaren de bu tip motorların devri kapanacak. Paylaşılan bilgilere göre, Continental ilk tam entegre elektrikli sürüş üretimine başlıyor.
Ağırlığı 80 kilogramın altında olan modülde elektrikli motor, şanzıman, güç elektronikleri ve motor kontrolü var. Entegrasyon sayesinde, birçok kablonun ve fişin kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylece tam entegre sürüş, elektrikli araçların ağırlığını yaklaşık 20 kilogram azaltıyor.
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