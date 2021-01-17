Türkiye’deki ve küresel girişimcilik ekosistemleri arasında köprü olmayı amaçlayan GEN Türkiye kuruldu.

GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcıları Hande Çilingir, Sezai Hazır, Gülden Yılmaz ve Göktekin Dinçerler oldu.

Yönetim ve icra kurullarında Türkiye’nin girişimcilik konusunda önde gelen birçok isminin yer aldığı GEN Türkiye, 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı’nın (GEN – Global Entrepreneurship Network) ülkemizdeki ayağı olacak.

GEN Türkiye, 2021 yılı itibarıyla girişim hızlandırma programlarına, network etkinliklerine, hackathon’lara ve eğitimlere başlayacak.

Başkan Nevzat Aydın, “GEN Türkiye’yi, bu ağın üyesi 178 ülke ile birlikte dünyadaki girişimci sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı girişimci ekosistemleri yaratmak ve bu alandaki bilgilerimizi paylaşmak amacıyla kurduk” diyor.