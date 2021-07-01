Pandemiyle birlikte e-ticaret pazarının yıldızı parladı. Lüks markalar da bu sürece uyum sağlamak için hızla aksiyon aldı. Bunlardan biri de bünyesinde Beymen, Beymen Club, NetVVork ve Divarese markalarını bulunduran Beymen Grup oldu. 2020 yılında pandeminin de etkisi ile Beymen Grup’un e-ticaret kanallarının toplam cirosu 600 milyon TL’ye ulaştı.

13 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Grup; mağazalarında sunduğu alışveriş deneyimini, online kanallarda da hızlı ve kusursuz sunma hedefiyle mevcut iş ortağı kargo şirketlerine ek olarak kendi teslimat hizmeti Beymen X-Press’i hayata geçirdi.

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen X-Press ile teslimat süresini azaltarak, ürünlerimizi en hızlı şekilde müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz” diyor. Beymen X-Press, ilk olarak İstanbul’da başlatıldı.

Önümüzdeki aylarda diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında Beymen Grup bünyesindeki e-ticaret sitelerinin içerik üretimine çeviklik ve hız kazandırma hedefiyle toplam bin 900 metrekarelik alan üzerine kurulu, farklı büyüklüklerde 11 stüdyonun yer aldığı Planet B Studios’u hizmete sundu.

Çapçı, “Burada geleceğin sanatçılarına, moda tasarımcılarına ve fotoğrafçılarına kendilerini ifade edecekleri bir alan sunmak istedik. 2021 yılı boyunca lüks moda pazarındaki lider konumumuzu koruyarak daha ileriye taşırken dijitalleşme, omnichannel, servis kalitesi, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme alanlarında yatırımlarımız devam edecek” diye konuşuyor.

2020 yılı cirosu yaklaşık 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen Beymen Grup, yıl sonuna kadar 11 yeni mağaza açmayı planlıyor. Ayrıca pek çok mevcut mağazasında renovasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.