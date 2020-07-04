Koronavirüs nedeniyle otomotiv ve tekstil ihracatında yaşanan dramatik düşüşe karşılık kimya sektörü belli ürünlerde performansını yükseltmeyi başardı.

Medikal, hijyen ve temizlik ürünlerinde yüzde 40’lara varan artışlar yakalayan kimya sektörü bu yılı yine 20 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor.

İlk dört aylık süreçte 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, belli ürünlerde ihracat engelinin kalkmasıyla bu rakamı yıl sonunda 20 milyar doların üstüne taşıyabileceklerini ifade ediyor.

Kimyanın 27 sektöre hizmet ettiğini anlatan Pelister, bu zorlu süreçte ihracatta ilk sırada yer alma başarısını gösterdiklerini söylüyor.