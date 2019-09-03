Hedefi ilk 50 olarak belirledi
Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor. Mecidiyeköy’de bulunan Kadıoğlu Hastanesi’ni devralan grup, Bodrum’da da yeni bir yatırıma hazırlanıyor.
Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, sağlık turizminin Türkiye ekonomisi için en önemli konuların başında geldiğine işaret ediyor.
Tanfer, 2023’teki 20 milyar dolarlık hedef için tamamen yerli sermayeli bir grup olarak kendilerinin de yeni yatırımlar yaptıklarını söylüyor.
Nihat Tanfer, “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken, artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek” diyor.
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