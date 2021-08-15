Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi, uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde tamamladıktan sonra 28 yaşında Medicine Hastaneleri’ni kuran Dr. Yusuf Elgörmüş, hayali olan üniversite projesini geçen yıl İstanbul-Kâğıthane’de gerçeğe dönüştürdü.

Kampüs ve teknoloji yatırımlarını kapsayacak şekilde 500 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Atlas Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş, rektörlük görevini Prof. Dr. Mustafa Küçük yürütüyor.

Üniversite, 2020-2021 eğitim-öğretim yılını 21 programda toplam bin adet öğrenciyle tamamladı.

Online ve yüz yüze eğitimi birleştiren ‘Atlas Hibrit’ ile proje tabanlı, tematik, öğrenci merkezli eğitim sisteminin benimsendiğini söyleyen Dr. Yusuf Elgörmüş, bu yıl da ilk kez öğrenci alacak 12 İngilizce bölümle eğitim sistemini globalleştirdiklerini kaydediyor.

Atlas Üniversitesi’nde yatırımlar da devam ediyor. Yusuf Elgörmüş, 25 milyon TL’lik yatırımla 60 ünitelik diş hastanesini hayat geçirecekleri bilgisini veriyor.

Üniversite grubuna ait Güneşli’deki 400 yataklı Medicine Hastanesi’ne ek olarak, Kâğıthane’de 350 milyon dolarlık yatırımla 600 yataklı yeni bir hastane kurulması da planlanıyor.

2025’te faaliyet geçmesi beklenen bu hastaneyle Kâğıthane dâhil beş ilçenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm üreteceklerini belirten Yusuf Elgörmüş, “Tüm öğrenciler için yurt, akıllı kampüs projesi ve Medikal Teknopark gibi konularda da yatırımlarımız var” diyor.