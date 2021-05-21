Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde önemli bir atılım içinde. Bu alanda özellikle KOBİ’lerin çok önemli gayretleri ile hem ihracat hem de yerli tedarik giderek artıyor.

Bu şirketlerden biri de CES İleri Kompozit. Şirket, havacılık, savunma, balistik koruma, otomotiv ve raylı sistemler alanında kompozit çözümler tasarlıyor ve üretiyor.

Özellikle balistik koruma alanında ürettikleri dünya standartlarında kişisel koruma ve platform savunma çözümleriyle dünyanın önde gelen firmaları arasında olduklarını anlatan CES İleri Kompozit Genel Müdürü Selçuk Şentürk, “Son iki yılda silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimize 50 binden fazla balistik koruyucu başlık ve yelek teslim ettik; teslim etmeye de devam ediyoruz” diyor.

Yurtdışında bir dizi iş birliği ile satış pazarlama ağını genişlettiklerini kaydeden Şentürk, şöyle konuşuyor: “Yurt dışında son üç yıl içerisinde önemli ölçüde genişlettiğimiz kapsama alanımızı daha da büyüterek ihracatımızı üç katına çıkarmayı hedefledik.

Pandemi döneminde yatırımlarımızı, hiç ara vermeden sürdürmenin meyvelerinden biri olarak da İngiltere’de AR-GE ve imalat merkezimizi devreye aldık.”