Kiralama şirketleri yerli otoyu bekliyor - Ekonomist

Kiralama şirketleri yerli otoyu bekliyor
Profesyonel iş yaşamının ardından kendi şirketini kuran pek çok girişimci var. Kosifler Oto’da yöneticilik, Corporent’te ise yönetici ortak görevlerini üstlendikten sonra Turkrent’i kuran Barkın Pınar da onlardan biri.
2018 yılında kurduğu şirketi bugün 120 otomobilden oluşan bir filoya sahip. Özellikle Türkiye’ye yatırım yapan yabancı firmaların şirketlerini tercih ettiğini söyleyen Turkrent Kurucusu Barkın Pınar, uzun dönem kiralamanın yanında aylık süreli sözleşmelerle kurumsal müşterilere de hizmet verdiklerini belirtiyor.
2020 yılında 300 araçlık bir filo ve 55 milyon TL’nin üzerinde ciro hedeflediklerini dile getiren Barkın Pınar, şunları anlatıyor: “Türkiye’de yerli otomobil bugüne kadar sektörde yapılan en büyük proje.
Yerli otomobile destek vereceğiz. Türkiye’de satılan otomobillerin üçte birini kiralama şirketleri satın alıyor. Yerli otomobilin de en büyük müşterisi kiralama şirketleri olacak.
Turkrent olarak yerli otomobili destekliyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Kiralama fiyatının diğer C segmenti SUV’lar gibi aylık 5 bin 500 TL civarında olacağını düşünüyoruz.’’
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