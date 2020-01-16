Kozmetikte mağazalaşma kararı aldı
Ortalama olarak her yıl yüzde 10 civarında büyüyen kozmetik sektörü, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir alan.
Türkiye’de iç pazarın durağanlığına rağmen, kozmetik markaları, AVM’lerdeki mağaza sayılarını hızla artırmayı sürdürüyor.
Hal böyle olunca yurtdışı yatırımcıların yeni gözdesi haline gelmeye başlayan Türk kozmetik firmaları yoğun franchise ve bayilik talepleriyle karşı karşıya kalmış durumda. Ortadoğu’da yükselen kozmetik pazarının başrol oyuncusu ise Türkiye.
Sinosha Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Biçer Geniş, Ortadoğu’da bireysel kullanım bazında bu ürünlere ciddi yatırımlar yapan büyük bir kullanıcı kitlesinin bulunduğunu ancak bu kitlenin alışverişlerini doğrudan Türkiye’den yaptığını söylüyor.
Bu eğilim nedeniyle bugüne dek ürünleri kozmetik mağaza zincirlerinin raflarında yer alan Sinosha Cosmetics’in artık kendi mağazalar zincirini kuracağını da dile getiriyor. Geniş, “Türkiye’de yılda yaklaşık 500 kozmetik mağazası açılıyor ve bu mağazaları sektörün önde gelen markaları paylaşıyor.
Bu yüzden biz de hem yurtiçi, hem yurtdışında marka ağımızın genişlemesine katkı sağlayacak tüm tekliflere açığız” diye konuşuyor. Markanın 2020’de Türkiye ve Ortadoğu hedefi, İstanbul, Katar ve Dubai başta olmak üzere yıl sonuna kadar halihazırdaki satış ağının yanına toplam 15 yeni mağaza eklemek.
Franchise taleplerinin değerlendirilmesinde ise Ortadoğu’ya öncelik verilecek.
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