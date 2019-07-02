LPG’li araçlara çözüm geliyor
Geçtiğimiz hafta SHV Energy’nin İpragaz ile birlikte Türkiye’deki 20’nci yılı vesilesiyle bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda İpragaz’ın gruplarının gözbebeği olduğundan bahseden SHV Energy CEO’su Bram Graber, Avrupa’nın LPG kullanımı yüksek olduğu için Türkiye’ye gıpta ile baktığından bahsetti.
Graber, “Türkiye bizim için optimum bir pazar. Geçtiğimiz yıl Bütangaz satın almasını gerçekleştirdik. Akaryakıt pazarında GO istasyonlarımızın sayısı ise 180’e yaklaştı.
İpragaz olarak insana ve teknolojiye yaptığımız güçlü yatırımlarımıza da devam ediyoruz” diye konuştu.
LPG, LNG, elektrik ve akaryakıt olmak üzere enerji sektörünün dört temel segmentinde faaliyet gösteren İpragaz’ın CEO’su ve SHV Energy Ülke Yöneticisi Eyüp Aratay ise LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmaması sorununu hatırlattı.
Aratay, “4,7 milyon LPG’li aracı mağdur eden bu önemli sorunu en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz” dedi.
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