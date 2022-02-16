Bu yıl 95’inci yaşını kutlayan Ankaralı ofis mobilyaları üreticisi Nurus, bir teknoloji şirketi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Nurus’un son teknolojiyle ürettiği kompozit malzemeler başta kargo uçakları, drone’lar ve gemi yapımında kullanılmaya başlanacak.

TUSAŞ’ın Hürkuş projesinin kompozit ürünlerinde de imzası olan şirketin ürettiği kompozitlerin kullanılacağı kargo drone üretiminin ise 1,5 yıl içinde başlanması planlanıyor.

Nurus markasını yöneten Güran ve Renan Gökyay kardeşler, gelecek yıllarda Nurus’un marangozlukla başlayan hikayesinin dünya çapında bir teknoloji şirketine dönüşeceği iddiasında bulunuyorlar.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Güran Gökyay, başkan yardımcılığı ve baş tasarımcılığını ise Renan Gökyay yürütüyor.

Ankara’daki üretim tesislerinde bizi konuk eden Renan Gökyay, pandemi öncesi yatırım kararı aldıklarını ve şu ana kadar 10 milyon Euro yatırım ile büyük bir teknoloji şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söylüyor.

Şirket şu anda 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Gökyay, 2021’de 35 milyon Euro ciro elde ettiklerini, bu yıl ise ciroyu döviz bazında yüzde 40’tan fazla büyütmeyi amaçladıklarını kaydediyor.