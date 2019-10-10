Mobil uygulama yatırımlarına hız verdi
Kahve Dünyası, mobil uygulama yatırımlarıyla öne çıkıyor. Kahve Dünyası, 2018’den beri mobil uygulama özelindeki yatırımlarını sürdürüyor ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çözümler sunuyor.
Bir yılda yarım milyon kişi Kahve Dünyası’nın mobil uygulamasına üye oldu. Kahve Dünyası Şirket Yönetiminden Sorumlu Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Altınkılıç, müşterilerin hayatını kolaylaştıran ve farklı faydalar sağlayan bir uygulama yapmayı amaçladıklarını söylüyor.
Altınkılıç, uygulamalarını şöyle anlatıyor: “Uygulamamızda, bir sanal alışveriş platformu gibi hareket etmiyoruz. ‘Hazır Al’ özelliğimiz bu noktada iyi bir örnek. Misafirlerimizin zamanının ne kadar önemli olduğunu biliyor ve önemsiyoruz.
Yolunun üzerindeki mağazayı seçen kullanıcımız, siparişini istediği gibi özelleştirebiliyor. Teslim alma saatini seçtikten sonra kredi kartı veya biriktirdiği ‘Çekirdek’ ile ödemesini tamamlıyor. Müşterimiz mağazamıza geldiğinde hazır bekleyen siparişini işlem yapmadan hızlıca teslim alıyor.
‘Hazır Al’ mobil sipariş özelliğini Türkiye’de hayata geçiren ilk kahve markasıyız.” Kahve Dünyası, bu alanda yeni yatırımlar da hayata geçirecek. Bu kapsamda mağazaları ziyaret eden kullanıcılar, ödeme noktasında mobil uygulama üzerinden ödemelerini yapabilecek ve bu alışveriş sonunda Çekirdek Puan kazanacak.
Mobil ödeme özelliğini bir akıllı saat uygulamasıyla taçlandırmak da şirketin iş planları arasında yer alıyor. Ayrıca mağazalara gelenlerin oturdukları yerden mobil uygulama üzerinden sipariş vermesi ve hesabı ödeyebilmesi konusunda da çalışmalar yapılıyor.
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