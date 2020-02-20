Mobilyacıların gözü ABD pazarında - Ekonomist

Mobilyacıların gözü ABD pazarında
Geçen yıl 5,5 milyar dolarlık ihracata imza atan mobilya sektörü, 2020 için 7 milyar dolarlık hedef koydu.
Son yıllarda özellikle Çin mallarının domine ettiği ABD pazarında boy göstermeye başlayan sektör, yeni yılda 10 milyar dolarlık bu pazara yüklenecek.
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, ABD’ye ihracatı 2019’da yüzde 20 artırdıklarını söylüyor.
Katıldıkları her uluslararası fuarda Türk mobilya firmalarına profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Kılıçer, “Türk mobilya algısının oluşması için ürün kalitesinin yanı sıra mobilyacılarımızın tasarım yeteneklerini de gösteriyoruz” diyor.
AKAMİB olarak ABD pazarına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini anlatan Kılıçer, “Hedefimiz 10 milyar dolarlık ABD mobilya pazarından çok daha fazla pay almak” diye konuşuyor.
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