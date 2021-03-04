E-ticaret ve online giyim platformu olan Modanisa, 140 ülkeye gönderim yapıyor, altı dilde hizmet veriyor. Yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan Modanisa, Güney Asya’da önemli bir hamle yaptı.

7 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, kuruldukları 2011 yılından bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve dünya markası olmayı hedeflediklerini anlatıyor.

Bu doğrultuda Güneydoğu Asya’da stratejik bir adım attıklarını ve Malezya’da lansman yaptıklarını ifade eden Türe, şunları söylüyor: “Güneydoğu Asya’da yaklaşık 300 milyonluk Müslüman ağırlıklı bir nüfus var. Malezya, o bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri.

Ayrıca 32 milyon Malezyalı nüfusun 26 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 16-64 yaş arasındaki Malezyalı kullanıcıların yüzde 80’i online alışveriş yapıyor.

Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve artık Malezya ile Endonezya’da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilinde de hizmet veriyoruz.”