Muharrem Usta’nın Silikon Vadisi seferi
Yapay zeka çalışmaları, teknoloji dünyasının en büyük yatırım alanı. Bu alanda özellikle ABD ve Çin arasında inanılmaz bir yarış var.
Günlük yaşantımızın bir bölümünde de yapay zeka destekli ürünler ve hizmetleri kullanıyoruz.
Önümüzdeki dönemde daha da fazla kullanacağımız kesin. Örneğin sağlık alanında…
Yapay zeka destekli ürün ve uygulamalar için araştırma içinde olan iki patron var: Acıbadem’in patronu Mehmet Ali Aydınlar ve Medikal Park’ın kurucusu Muharrem Usta. Edindiğimiz bilgiye göre,
Muharrem Usta, bir süreden beri teknoloji ve inovasyon dünyasının kalbi Silikon Vadisi’nde…
Ziyaretin nedeni de özellikle tanı hizmetlerinde yapay zekadan daha fazla yararlanmak. Usta, sağlık alanında geliştirilen ve \ geliştirilme aşamasında olan ürün
ve hizmetlere ilişkin araştırmalar yapıyor, şirketlerle görüşmeler yürütüyor. Konuyu bir uzmana sorduk. Yanıtı aynen aktarıyoruz: “Dünyada cihazlarla yapılan tanı hizmetlerinde doğruluk oranı yüzde 85.
Yapay zeka destekli hale getirdiğinizde bu oran yüzde 96’ya yükseliyor. Sonuçta, yapay zekayla daha doğru tanı ve teşhislerde bulunuyorsunuz. Bu yüzden yapay zekanın en hızlı kullanılacağı alanların başında sağlık geliyor.”
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