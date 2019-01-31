Oto kiralamacılar ne istiyor?
Otomotiv sektöründe 2018’de yaşanan yüzde 35 daralma, oto kiralama sektöründe de olumsuz etkisini hissettiriyor. Sektör 2019 yılında da kayba uğramamak için bir dizi talepte bulunuyor.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, hali hazırda araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan ve en az iki yıl aktifte tutulmus olan binek otomobillerin satışında uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesini istediklerini söylüyor.
Ekici, bu yönde bir düzenleme yapılmasının sadece sektörün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına karşı ciddi bir stabilizatör işlevi görmeyeceğini, aynı zamanda kullanılmış araç parkının yenilenmesi için fırsat yaratacağını vurguluyor.
Ekici, “Bu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız ile görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.
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