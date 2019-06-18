Sabancı’dan iki stratejik hamle
Sabancı Holding, yatırım portföyüne yönelik iki önemli kararı hayata geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede dört bölgenin ikisini alan Holding, 1.000 MW’lık kapasitenin yarısını Enerjisa Üretim’in portföyüne katmış oldu.
Holding, diğer taraftan da otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa’yı İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı. 26 Nisan tarihli sayımızda, satış işleminde sona gelindiğini duyurmuştuk.
Yapılan işlem yüzde 49 oranındaki Sabancı Holding hisselerinin yanı sıra yüzde 51 oranındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak üzere diğer bireysel yatırımcı hisselerini de kapsıyor.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, her iki hamlenin de topluluğun dönüşümünde önemli adımlar olduğunu belirtiyor. Göçmen, “Yol haritamızın temelinde yalın ve dengeli portföy anlayışıyla yüksek büyüme ve daha fazla değer yaratan alanlara yatırım yapmak bulunuyor” diyor.
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