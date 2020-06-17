Küresel çapta kişisel bakım ve yiyecek sektörünün önde gelen markalarından olan Unilever’in Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, salgın döneminde alışveriş sepetinde hijyen ürünlerinin miktarının ve ürün boyutunun arttığını dile getiriyor.

Seçkin, bu dönemde evde yemek pişirme oranının arttığını ve tüketicilerin yüzde 28’inin salgın geçtikten sonra da bu alışkanlığı devam ettireceğini ifade ediyor.

Mustafa Seçkin, “Alışverişçilerin yüzde 49’u orta ve uzun vadede de online alışverişe devam etmeyi planlıyorlar. Tüketici tam şeffaflık istiyor ve yerli ürün içerikleri, bu dönemde güven arayışında olan tüketiciler için, endişeleri azaltmaya yardımcı oluyor” diye konuşuyor.

Salgın sürecinde inovasyonu da elden bırakmayan şirket, temizlik ürünleri OMO, Cif ve Domestos’un yeni varyantlarını piyasaya sundu.

Türkiye’de 30 yıl raflarda kalıp sonra piyasadan kaldırılan ‘Vim’ markası da yeni dönemde uygun fiyatlı olarak pazara geri döndü. Ayrıca yeni nesil bir kolonya tasarlayan şirket, Pure Line’ı da satışa sundu.