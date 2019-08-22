Sanovel satıldı mı?
Ekonomist’in okurları için tanıdık bir başlık olabilir. Çünkü, Toksöz Ailesi’nin kontrolündeki sektörünün en büyük 10 şirketinden biri olan Sanovel için son yıllarda “satılıyor” iddialarını sıklıkla paylaştık.
Ahmet-Zafer Toksöz kardeşler, bazen arkadaşlarımıza “Bir türlü bizim şirketi satamadınız” ifadesiyle de takıldılar. Son bir yıllık süreçte satış için danışmanlık şirketlerine yetki veren Toksöz kardeşlerin, Sanovel’in azınlık hissesinin satışı için henüz adını öğrenemediğimiz bir fon ile el sıkıştığı bilgisine ulaştık.
Satış bedeline ilişkin bir bilgiye ulaşamadık. Fakat, şirketin üçte birinin girişim sermayesi fonuna geçtiği bilgisi aktarıldı. Anımsanacağı gibi, bir süre önce tasfiye edilen Abraaj Capital ile Sanovel arasında görüşmeler yürütülmüştü.
Abraaj’ın tasfiye sürecine girmesiyle satış görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış ve bunun üzerine de Toksöz Holding, hisse satışı için Barclays Bank’ı yetkilendirmişti. İlaç sektörü kaynaklı bilgilere göre satış işlemi bitti. Ancak, Toksöz kardeşlerin hisse ağırlığı devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde Toksöz kardeşlerin diğer hisseleri de devredeceği söyleniyor. Bu satışla Ahmet ve Zafer Toksöz, ilaç sektöründen çıkmış mı olacak? Bu sorunun yanıtı hayır.
Çünkü, Toksöz kardeşlerin 2013’te kurduğu Arven İlaç, Sanovel kadar büyük olmasa da üretim tesisleri ve ruhsatlarıyla ilaç sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyor.
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