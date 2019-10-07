Sanovel’in yüzde 30’u ABD’li fona satıldı
Ağustos ayı sonunda, bu sayfada Toksöz Ailesi’nin kontrolünde bulunan ve ilaç sektörünün en büyük 10 şirketinden biri olan Sanovel’in satılacağı haberini duyurmuştuk.
Son bir yıllık süreçte satış için danışmanlık şirketlerine yetki veren Ahmet ve Zafer Toksöz kardeşlerin Sanovel’in azınlık hissesinin satışı için bir fon ile el sıkıştığı bilgisini paylaşmıştık. Edindiğimiz son bilgilere göre, Toksöz Ailesi’nin Sanovel İlaç şirketine, ABD’li bir fon ortak olarak geliyor.
Şirketin yüzde 30’u 750 milyon dolarlık toplam değer üzerinden Amerikalı bir fona devredilecek. Edindiğimiz bilgiye göre fonun ödeyeceği tutar, direkt olarak şirket sermayesine girecek.
Böylece Sanovel, mali yapısı güçlü bir şirkete dönüşecek. Elde edilen bu mali kaynak ise ABD Sağlık Bakanlığı’nın ilaçlardan sorumlu bürosu FDA’dan onayı alınmış ilaçların ABD piyasasındaki pazar payının artırılmasına dönük faaliyetlerde kullanılacak.
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