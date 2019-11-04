Sapanca’daki ikinci yatırımını hızlandırdı
Türkiye seramik sektörünün duayen ismi Nafi Güral’ın liderliğindeki NG Grubu, turizm tarafında da yatırımlarını sürdürüyor.
Şirket, Sapanca ve Ayfon’daki yatırımlarının yanında Antalya’da Phaselis Otel’i ve son olarak da geçen ay Bodrum’da bir oteli satın aldı. NG Hotels, Sapanca’daki oteline ilave yeni otel yatırımını da 2020 ilkbaharında devreye alacak.
Şirketin İstanbul Basın Ekspres’teki ilk oteli için de ABD merkezli Marriott International ile 20 yıllık franchise anlaşması imzalandı. Bunun yanında grup yurtdışında da otel yatırımı düşünüyor.
Radarda Berlin, Viyana, Budapeşte, Karadağ ve Hırvatistan var. Arsa bedeli hariç 160 milyon TL’lik yeni yatırımı görmek üzere NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür’ün davetlisi olarak Sapanca’ya gittik.
NG Hotels özellikle ‘Wellness’ ve ‘Business Wellness’ konularında sergilediği uzmanlıkla öne çıkıyor.
NG Sapanca’da bu ay itibarıyla Yeni Nesil Wellness konseptini uygulamaya başladıklarını aktaran Gür, “Yeni Nesil Wellness konseptimiz, wellness ve detoks, aile boyu wellness ve sağlıklı yaş alma programlarını kapsayacak” diyor.
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