Somon tüketimi artış eğiliminde
Türkiye’de balık tüketimi 2018 yılında yüzde 11’in üzerinde artış gösterdi. Bu durum Türk tüketicilerin sofralarında sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yöneldiğine dair önemli bir gösterge oldu.
Norveç Deniz Ürünleri Konseyi de kısa bir süre önce Türkiye’de deniz ürünleri ve somon pazarını incelemek üzere ‘Türkiye’de Somon Tüketimi Araştırması’ yaptırdı.
Kantar TNS araştırma şirketi tarafından Türkiye’de en çok somon tüketilen iki il olan İstanbul ve Ankara’da yapılan araştırma için bin 500 deniz ürünü tüketicisiyle görüşüldü.
Sonuçlar, Türkiye’de somon için çok ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Türkiye’de deniz ürünü tüketicilerinin yüzde 95’i somon balığı yediğini söyledi.
Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Anette Grottland Zimowski, Türkiye’de özellikle son yıllarda Norveç somonuna yönelik ilginin hızla arttığını dile getiriyor.
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