Sürdürülebilirliği merkezine aldı

Türkiye, Saint-Gobain için önemli pazarlar arasında yer alıyor. Weber, Chryso, Vetrotech, Ecophone, Aaint-Gobain Glass, PAM Saint Gobain Aşındırıcılar gibi şirketlerin olduğu, iştirakleri içerisinde İzocam, Rigips, Dalsan’ın yer aldığı 14 markaya sahip olan şirketin Türkiye’de 19 tesisi bulunuyor. Saint-Gobain içinde Türkiye, ilk 20 ülke arasında yer alıyor.

Saint-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, hedeflerini ilk 10 ülke içine girmek olarak açıklıyor. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonundan da söz eden

Aydoğan, bu konuda yatırımlara da devam edeceklerini anlatıyor.

Saint-Gobain’in sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde öne çıktığını anlatan Aydoğan şöyle devam ediyor: “İklim krizine dair yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek için bugün alınacak tedbirler hayati önem taşıyor.

Grubumuzun küresel hedefleriyle uyum içindeyiz ve 2050’ye kadar karbon salımımızı sıfıra indirebilmek için çalışıyoruz.”

