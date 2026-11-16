Öğrencilerden Irmak Yarımbıyık da bir farkındalık oluşturmak ve atıklardan neler yapılabileceğini göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Önce malzemeleri belirlediklerini, ardından ritim çalışmalarına başladıklarını belirten Yarımbıyık, "Güzel bir çalışma oldu. Katılımcılar da bizimle birlikte ritim tutuyorlar. Onları o şekilde görünce biz de mutlu oluyoruz. Bunu daha da ilerletmek istiyoruz." dedi.