CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Pandemi sürecinde taşınma hareketi ve elektrik tüketiminin seyrini gösteren rapora göre, salgın ile mücadele kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesi ve kısıtlamaların etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketimi arttı.

Tüketicilerin Avrupa Yakası’nın sayfiye yerleri olarak bilinen Silivri ve Çatalca’ya yoğun ilgisi, bu ilçelerdeki elektrik tüketim rakamlarına yansıdı. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketi ise 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 30 geriledi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Bu dönemde teknolojiye uzak olan müşterilerimizin bile web sitemiz, mobil uygulamamız ve e-devlet üzerinden işlem yapma alışkanlığı kazandığını gördük.

Bu uygulamalar sonucunda mesken abonelerimizin elektrik tüketimi artarken taşınma hareketinde ise gerileme gözlemledik. Nitekim teknolojiye yaptığımız yatırımlarla anlık olarak takip ettiğimiz taşınma hareketinde 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 30 bir gerileme yaşandı” diye anlatıyor.