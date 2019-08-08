THY’nin termoslarını Şanlıurfa’da üretiyor
Yılmaz, Dinçok ve Sonuç aileleri tarafından 2013 yılında Şanlıurfa’da kurulan Termosan Çelik, bugün Avrupa’nın en büyük çelik termos üreticilerinden biri konumuna ulaşmış durumda.
Üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden şirket, Türkiye’nin küresel markası THY’nin termoslarını da Şanlıurfa’dan üretiyor.
Termosan Çelik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Dinçok, günlük 6 bin adetlik üretim yaptıklarını belirterek, “Son üç yılda iç piyasanın yüzde 80’ine hakim olduk.
Termosta 19,5 milyon dolar olan ithalatı 13,5 milyon dolara indirdik” diye konuşuyor.
THY’nin uçaklarında ve lounge’larında yaklaşık 15 bin termos kullanıldığını ifade eden Dinçok, “Bu yıl THY’ye 10 bin adetin üzerinde termos vereceğiz.
Anadolu Jet ve Sun Express ile de görüşüyoruz” diyor.
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