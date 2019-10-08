Turizmciler zarar hesabı yapıyor
İngiliz havayolu ve seyahat şirketi Thomas Cook, 23 Eylül’de iflas ettiğini duyurdu. 178 yıllık şirketin iflasıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkedeki 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi operasyonu başlatıldı.
Thomas Cook’un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. İngiliz hükümeti tatil noktalarına boş uçaklar gönderdi.
Antalya’ya Thomas Cook aracılığıyla gelen turistlerin büyük bölümü programını bozmazken, bazı yolcular ise iflas haberlerinin ardından geri dönmeyi tercih etti.
Cook’un batışının etkilerini değerlendirmek üzere bir araya gelen turizmciler ise zarar hesabı yapmaya çalışıyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Thomas Cook’un iflasının Türkiye’ye etkilerinin birkaç ay içinde netleşeceğini, şu anda hasarın büyüklüğünün ne olduğunu bilmediklerini söylüyor.
Thomas Cook’un Türkiye’nin toplam turizm pastasından yüzde 3 civarında pay aldığı hesaplanıyor. Bunun da 700 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında bir kayıp anlamına geldiği tahmin ediliyor.
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