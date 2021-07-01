Tüm gelirini dünya çapında gerçekleştirdiği yardım programlarında kullanan Kızılay İçecek, Erzincan fabrikasındaki yeni üretim hattını devreye aldı. Yeni üretim hattıyla saatte 50 bin şişelik üretim kapasitesi 110 bine çıkarıldı.

Erzincan fabrikasında gerçekleştirilen törenle açılan yeni üretim hattıyla birlikte, sade maden sularının yanında yüzde 100 doğal meyve aromalı maden suları da üretilecek. Y

eni üretim hattının açılış töreni, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un katılımlarıyla yapıldı.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni üretim hattının aynı zamanda maden suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialıbir konuma taşıyacağını söyledi. Kızılay halihazırda 30 ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, dünya markasına dönüşmek için Turquality süreçlerini de tamamlamak üzere.

Türk Kızılay olarak her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çabaladıklarını kaydeden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Geçen sene 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi bağışların yanında bu kuruluşlarımız.

Buradaki yatırım Erzincan’a da önemli bir katkı sağlayacak. Şu andaki kapasitemizi ikiye katlayacağız. Bu su, içerdiği magnezyum oranıyla dünyanın en zengini. Erzincan’ın ekşi suyunu da yakın zamanda dünya ile buluşturacağız” diye konuştu.