Dünyanın en pahalı okullarından olan ve ünlü ailelerin çocuklarını okutmak için tercih ettiği İsviçreli Institut Le Rosey’in know how’u ile kurulan Le Rosey’in eski genel müdürü tarafından yönetilen İsviçreli yatılı okul Le Regent, gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı.

2015 yılında kurulan Le Regent, butik hizmet veren bir okul. Öyle ki okulda yaşları 3 ila 18 yaş arasında değişen 200 öğrenci ile bire bir ilgilenen 50 öğretmen görev yapıyor.

Yıllığı 90 bin Euro olan Le Regent’de üç Türk öğrenci bulunduğunu belirten okul direktörü Olivier Gudin, “Türkiye’den gelen öğrenci sayımızın artmasını çok isteriz. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşan bir öğrenci karmamız var” diyor.

Pandemide teknolojilere adapte olmaya mecbur kaldıklarından bahseden Gudin, “Ama bizim için temel olan şey insan ilişkileri ve bu ilişkilerin yüz yüze olması. İsviçre’de bin 500 metre yükseklikte bir bölgedeyiz ve müfredatımızda çeşitli outdoor etkinlikleri var.

Bu müfredatın temel özelliği öğrencilerimizin kendisini tanıması, doğayı keşfetmesi ve koruması” diye ekliyor. Okulun iş birliği içinde olan CMA Group ise çocukları için bölgeye gelen veliler için sağlıklı yaşam, güzellik ve estetik hizmetleri sunuyor.

2022 yılında Avrupa’da yatırım yapma planları olduğundan bahseden grubun iş geliştirme direktörü Stefano Bertolone ise “Gelecek yıl Milano ve Dubai’de klinik açacağız. 2023’te de ABD’de planlıyoruz.

Türkiye’de de uygun bir partner bulabilirsek klinik açabiliriz” diyor.