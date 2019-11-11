Yükselen çelik, 5,4 TL’den halka arz oluyor
Vasıflı çelik (takım çeliği) alanında uzmanlaşan Yükselen Çelik’in yüzde 29,58 hissesi, Gedik Yatırım liderliğinde 5,4 TL fiyatla 7-8 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor.
Halka arzın yüzde 50’si yurtiçi kurumsal, yüzde 10’u yabancı kurumsal ve yüzde 40’ı yerli bireysel yatırımcıya ayrıldı. Halka arz bedelli sermaye artımı yoluyla yapılacak ve arzdan elde edilecek 69,2 milyon TL şirketin sermayesine eklenecek.
Bu gelirle şirket yeni makine ve ekipman yatırımı yapacak ve kapasitesini artıracak. Gelir, şirketin ihracat pazarlarında daha aktif olması için de kullanılacak.
Demir-çelik sektöründe çok niş bir alanda çalıştıklarını söyleyen Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, geçen yılı 124 milyon TL ciro ile tamamladıklarını, yüzde 19,5 net kâr marjı ve yüzde 26’nın üzerinde faaliyet kârı marjı yakaladıklarını anlatıyor.
Banka kredisi çok fazla kullanmadıklarını, büyüme için halka arzı tercih ettiklerinide Göktürk, “Halka arz ile birlikte şirketin güçlenecek olan işletme sermayesi sayesinde bu kâr marjlarının devam ederek yüzde 14 olan pazar payımızın artacağını düşünüyoruz.
Hedefimiz önümüzdeki üç yılda net dönem kârı esas alınarak asgari yüzde 30 kâr payı dağıtmak” diyor.
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