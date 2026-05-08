Milli Saraylar duyurdu: Harem’in gizli kalmış bölümleri ilk kez kapılarını açtı

Cariyeler Taşlığı'nın çevresine yerleştirilen küçük odalar, dar revaklar ve ortak kullanım alanları, hem mahremiyeti koruyan hem de gözetim ve kontrolü mümkün kılan bir düzen oluşturuyor.

Mekanlardaki süsleme unsurları, özellikle çiniler ve revzenler, saray içindeki statü farklılıklarını yansıtan önemli göstergeler arasında yer alıyor. 2020 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler, aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu.

Milli Saraylar Başkanlığı uzmanlarının yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda mekanlar, 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.

Yeni açılan bölümler, Osmanlı sarayında cariye yaşamına dair yanlış veya eksik algıları, arşiv belgeleri, tarihi veriler ve mimari bağlam üzerinden yeniden değerlendirme imkanı sunuyor. Bu düzenleme ile cariyelik kurumunun, saray sisteminde hizmet ve eğitim yapısı olduğu yönündeki tarihsel gerçeklik vurgulanıyor.

"Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı", Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde, mevcut ziyaret düzeni kapsamında ek ücret alınmaksızın gezilebilecek.