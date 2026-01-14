Rekorların Kraliçesi Taylor Swift efsaneleri tahtından indirdi

Taylor Swift, bu hafta Billboard Hot 100 listesinde zirveyi yeniden ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Sanatçının "The Fate of Ophelia" adlı hit parçası, Mariah Carey’nin Noel klasiği "All I Want for Christmas Is You"nun listeden tamamen çıkmasıyla birlikte bir numaraya geri döndü.

Ocak ayının başında yaşanan bu keskin değişimler artık müzik dünyasında bir gelenek haline gelse de, Swift’in bu başarısı onu rock and roll tarihinin efsane isimlerini geride bırakacağı özel bir konuma taşıyor.

Taylor Swift, küresel bir ikon haline geldikten yıllar sonra Billboard Hot 100 listesindeki ilk zaferini 2012 yılında "We Are Never Ever Getting Back Together" ile kazandı. Bu birincilik, sadece bir başlangıçtı. 2014-2015 yıllarında yakaladığı büyük ivmenin ardından, 2017’de yeniden zirveye tırmanan Swift, 2020 yılından bu yana her yıl istisnasız bir numara çıkararak kırılması güç bir istikrar sergiledi.

Efsanelerle Arasındaki Eşitliği Bozdu



Forbes'da yer alan habere göre; Swift, Hot 100 listesinin zirvesinde yer aldığı toplam yıl sayısını 11’e çıkararak müzik dünyasının en büyük dört ismini geride bıraktı. Bu haftaya kadar Taylor Swift; Paul McCartney, Beyoncé, Michael Jackson ve Madonna ile (kariyer yayılımları bakımından) 10 yıllık bir eşitliği paylaşıyordu. Ancak bu hafta liderliğini korumasıyla birlikte, bu dev isimleri geride bırakarak tek başına ikinci sıraya yerleşti.