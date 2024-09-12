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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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BJK Plaza’da deprem raporu şoku

Deprem raporu zayıf çıkan Beşiktaş Plaza’daki şirketler plazayı bir bir terk ederken, mali sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş’ın plazayı bu süreçte yenileyip yenilemeyeceği merak konusu oldu.

12 Eylül 2024 | 13:38
BJK Plaza’da deprem raporu şoku

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere çürük yapı stoku endişe verici bir düzeyde. 17 Ağustos 1999 depremi ile başlayan deprem korkusu 6 Şubat depremleri sonrasında yeniden tetiklendi. Bu süreçte konutlardan ofislere, otellere kadar birçok yapı için deprem güvenilirliği raporları alınmaya başlandı. Son dönemde deprem raporunda güçlendirme ya da yenilenmeye ihtiyaç duyan plazaları birbir ortaya çıkıyor. Deprem raporu zayıf çıkan Yapı Kredi Plaza’nın ardından Akaretler’de konumlanan BJK Plaza’nın deprem raporu da zayıf çıktı. Bu rapor üzerine BJK Plaza’da yaklaşık 8 bin m2 alanı bulunan PWC’nin Galataport’a taşındığı belirtiliyor.

Plazanın güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenisinin yapılması gerektiğine dikkat çeken piyasa uzmanları, BJK’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu operasyonu kendisinin yapamayacağını ancak arazinin çok değerli olması nedeniyle kat karşılığı olarak yenilenebileceğine vurgu yapıyorlar. 

Yönetimi devralan BJK Başkanı Hasan Arat’ın plazanın kiralanmasına yönelik eski yönetimin yaptığı kiralama sözleşmesine ilişkin şu açıklaması dikkat çekmişti: “Yönetim gitmeden 2 hafta önce BJK Plaza’yı 2044’e kadar kiralamak istemiş. 10 milyon TL avans alınmış. Firma şimdi o parayı geri istiyor.”

BJK Plaza, değerli arazisi nedeniyle geçmiş yıllarda da yıkılıp yerine rezidans yapılacağı söylentileriyle gündeme gelmişti. Piyasa uzmanları, 1935’te inşa edilen Empire States binasının hala dayanıklı ve güncel olmasına rağmen ondan çok daha sonra ülkemizde inşa edilen bu tür plazaların A sınıfı özellik taşımadıklarına vurgu yapıyorlar. Mcafee, Global Investment, Credit Europe, Makro Gayrimenkul, Egon Zehnder gibi şirketler BJK Plaza’nın A blok kiracıları arasında yerlerini alıyordu. PWC’nin boşalttığı blokta hala BJK’nın yönetim ofisi bulunuyor.

1995’TE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Akaretler Süleyman Seba Caddesi’nde bulunan BJK arsası üzerinde Şubat 1992 tarihindeki ihale sonucunda kat karşılığı sözleşme yapılarak iş merkezi inşaatına başlanmıştı. 1995 yılında inşaatı bitirilen plazanın B Blok’u BJK’ya ait. Zemin katın altı 3 kat otopark olarak planlanmış durumda. 13 katlı olan plazanın zemin katında dükkanlar, diğer katlarda ise ofisler mevcut. BJK, B Blok 3. katta ve tamamı kulübe ait olan kulüp binasında çalışmalarını sürdürüyor. Diğer dükkan ve ofisler BJK adına kiraya verilmiş durumda.
 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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