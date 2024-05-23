ARA
Bist 100
10950,16
0,47%
Bist 100
Dolar/TL
32,2128
0,0713%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0418
0,5862%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0848
0,2282%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2451,53
-0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'

Bünyesinde; teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunan Kayacan Holding bu yıl yüzde 100 büyüme ile 2 milyar TL ciro hedefliyor. 2030 yılında ise 10 milyar TL ciroya ulaşmayı planlayan şirket, 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı fa hedefliyor.

23 Mayıs 2024
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'

Bünyesinde; teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunan Kayacan Holding; Gençpa Teknoloji, iFocus, 5K Teknoloji, Gökada, Inepilepsy, Ficodesk, Ziv4, Hebys, Copetract, Qsoft, Prevego ve Pocket E-sim gibi markalara sahip. Çatıları altında yer alan şirketlerin istikrarlı büyümeleriyle bulundukları sektörlerde fark yarattıklarını vurgulayan Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, “Çağımızın gelişen teknolojileriyle faaliyet alanlarını dönüştürerek, daha verimli çözümler sunmak ve yeni fikirlere can vermek amacıyla yeniden yapılandık. Yüzde 100 büyüme sağlayarak geçen yıl 1 milyar TL’nin üzerinde olan ciromuzu bu yıl 2 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2030 yılında ise 10 milyar TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

Hedeflerine ulaşma yolunda ABD, Avrupa, Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyen Kayacan, “Şu anda dört ülkede ofislerimiz var. Türkiye ekonomisine katkı odaklı lokalde ve globalde gerçekleşen ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm bunların yanı sıra yüzde 65’i kadın çalışandan oluşan holding yapımızı güçlendirmek için de istihdamımızı yıl sonuna kadar yüzde 40 artıracağız” diye anlatıyor.    

100 girişime 10 milyon dolar yatırım planlıyor

Holding; yapay zeka, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklanarak, sadece finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir rehberlik de sağlıyor. Inepilepsy, Keyzersoft ve Hebys gibi öncü girişimleriyle, sağlık, finans ve medya sektörlerinde önemli yatırımlar yaptıklarından söz eden Kayacan, “2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızla teknolojiyi bir araç değil, hayatları dönüştüren bir ilham olarak görüyor, projelerimizle toplumumuza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyor.

 

 

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2451,53 -0,42%
  • ALTIN ONS 2366,93 -0,5%
  • BIST 100 10950,16 0,47%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,634 -0,099%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36675 -0,1968%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,165 -0,0482%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2128 0,0713%
  • EURO/DOLAR 1,0848 0,2282%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0418 0,5862%
  • STERLIN/DOLAR 1,2736 0,15334%
Günün En Çok Okunanları
Hürriyet (HURGZ) Ziraat Bankası'na gayrimenkul satış ve devri yaptı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
GERİ
İLERİ
Hürriyet (HURGZ) Ziraat Bankası'na gayrimenkul satış ve devri yaptı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL