'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'

Bünyesinde; teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunan Kayacan Holding; Gençpa Teknoloji, iFocus, 5K Teknoloji, Gökada, Inepilepsy, Ficodesk, Ziv4, Hebys, Copetract, Qsoft, Prevego ve Pocket E-sim gibi markalara sahip. Çatıları altında yer alan şirketlerin istikrarlı büyümeleriyle bulundukları sektörlerde fark yarattıklarını vurgulayan Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, “Çağımızın gelişen teknolojileriyle faaliyet alanlarını dönüştürerek, daha verimli çözümler sunmak ve yeni fikirlere can vermek amacıyla yeniden yapılandık. Yüzde 100 büyüme sağlayarak geçen yıl 1 milyar TL’nin üzerinde olan ciromuzu bu yıl 2 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2030 yılında ise 10 milyar TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

Hedeflerine ulaşma yolunda ABD, Avrupa, Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyen Kayacan, “Şu anda dört ülkede ofislerimiz var. Türkiye ekonomisine katkı odaklı lokalde ve globalde gerçekleşen ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm bunların yanı sıra yüzde 65’i kadın çalışandan oluşan holding yapımızı güçlendirmek için de istihdamımızı yıl sonuna kadar yüzde 40 artıracağız” diye anlatıyor.

100 girişime 10 milyon dolar yatırım planlıyor

Holding; yapay zeka, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklanarak, sadece finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir rehberlik de sağlıyor. Inepilepsy, Keyzersoft ve Hebys gibi öncü girişimleriyle, sağlık, finans ve medya sektörlerinde önemli yatırımlar yaptıklarından söz eden Kayacan, “2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızla teknolojiyi bir araç değil, hayatları dönüştüren bir ilham olarak görüyor, projelerimizle toplumumuza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyor.