'Dünya yaşasın diye' kendinden renkli pamuk üretti

Bu bağlamda kurulan platformun isminden de anlaşılacağı üzere doğaya saygılı projeler üretmeyi ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen şirket, farklı alanlarda pek çok sürdürülebilirlik projesi yürütüyor. Örneğin; kaynakların aktarımının ancak sürdürülebilir bir dünya ile mümkün olacağına inanarak gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları sonucunda boyama süreçlerine ihtiyaç duymayan kendinden renkli pamuk üretimine başlayan Altınyıldız Classics, 2023’ten bunun ilk hasadını yapmış bulunuyor. Bu proje ile pamuğun iplik ya da kumaş olarak boyama işlemini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Altınyıldız Classics – BR Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce, “Bu da geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir pamuklu ürüne göre, ortalama yüzde 30 oranında su tasarrufunu beraberinde getirdi. Ayrıca yardımcı madde, boya ve kimyasal madde kullanımı ciddi oranda azaltarak çevreye verilen zararı da minimuma indirdik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.