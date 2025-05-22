“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız"

Geçen yıl 107 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, bu yıl ise Antalya ve Ankara gibi yeni yatırımların da katkısıyla 120 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. İlk çeyrek sonuçları da bu hedefin mümkün olduğunu gösteriyor. TAV’in işlettiği Antalya Havalimanı’nın yeni iç ve dış terminal binaları, geçen ay hizmete açıldı.

Antalya Havalimanı’nın uçak park alanı 108’den 176’ya çıkarılırken, VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 315 milyon Euro yeni kredi alan şirketin, bu yatırımla yolcu kapasitesi ise 80 milyonun üzerine çıkmış oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.