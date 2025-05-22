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“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız"

Geçen yıl 107 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, bu yıl 120 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Geçen yılı 1,6 milyar Euro ciro ile kapattıklarını belirten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2025’te 1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız" diyor.

22 Mayıs 2025 | 20:40
“1,8 milyar Euro’ya ulaşacağız"

Geçen yıl 107 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, bu yıl ise Antalya ve Ankara gibi yeni yatırımların da katkısıyla 120 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor. İlk çeyrek sonuçları da bu hedefin mümkün olduğunu gösteriyor. TAV’in işlettiği Antalya Havalimanı’nın yeni iç ve dış terminal binaları, geçen ay hizmete açıldı.

Antalya Havalimanı’nın uçak park alanı 108’den 176’ya çıkarılırken, VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 315 milyon Euro yeni kredi alan şirketin, bu yatırımla yolcu kapasitesi ise 80 milyonun üzerine çıkmış oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
21 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
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Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
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