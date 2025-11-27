ARA
DOLAR
42,43
-0,01%
DOLAR
EURO
49,32
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
5671,70
-0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10954,50
0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 11,216 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL