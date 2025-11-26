SPK'nın yeni bültenine göre kurulun bedelsiz/bedelli sermaye artırımı onayı verdiği şirketler şöyle:

Oba Makarna %500 bedelsiz

Efor Yatırım Sanayi %500 bedelsiz

Aztek Bilgisayar %900 bedelsiz

Ahes Gayrimenkul %270 bedelsiz

İzmir Fırça %100 bedelsiz ve %100 bedelli

BİRLEŞME AÇIKLAMALARI

Bültende birleşme açıklamaları şöyle:

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri AŞ (Şirket) tarafından, Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret AŞ’nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

b) Şirket esas sözleşmesinin 2, 3 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Big Medya Teknoloji AŞ (Şirket) tarafından, Wisest Yazılım AŞ’nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin, ayrılma hakkının 305,28 TL bedel üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Lydia Holding AŞ (Şirket) tarafından, Lydia Yatırım Holding AŞ’nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin, ayrılma hakkının 128,07 TL bedel üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Ard Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (Şirket) tarafından, İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ’nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin, ayrılma hakkının 31,24 TL bedel üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) tarafından, Anadolu Gayrimenkul AŞ’nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin, ayrılma hakkının 32,38 TL bedel üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.



İHRAÇ BAŞVURULARINA ONAY

SPK’nin haftalık bültenine göre Kurul, farklı türlerde tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraçları için yapılan başvuruları değerlendirerek onayladı.

Borçlanma araçları kapsamında, Enerjisa Enerji AŞ’nin 100 milyar lira, Deniz Faktoring AŞ’nin 11,6 milyar lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ’nin 6,45 milyar lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ’nin 5 milyar lira, Tam Finans Faktoring AŞ’nin 700 milyon lira, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ’nin 500 milyon lira, Lider Faktoring AŞ’nin 490 milyon lira, Parafinans Faktoring AŞ’nin 450 milyon lira ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 16,8 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verdi.

Buna ek olarak, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’nin 8 milyar dolar, Kardemir Çelik Sanayi AŞ’nin 320 milyon dolar, Nurol Holding AŞ’nin 200 milyon dolar ve Fibabanka AŞ’nin 200 milyon dolar tutarındaki yurt dışı tahvil ihraçları Kurul tarafından uygun bulundu.

Garanti BBVA Birinci Varlık Finansman Fonu’nun 50 milyar lira Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), Halk Varlık Kiralama AŞ’nin 40 milyar ve 10 milyar lira kira sertifikası, ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin 4 milyar lira, Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 1,5 milyar lira ve KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar lira kira sertifikası ihraçları için onay verildi.

Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin çıktı.

Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin BIST TLREF Endeksi Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylandı.

PARA CEZALARI

Martı Otel İşletmeleri AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda, 2 kişiye pay satış bilgi formu olmadan borsada pay satışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 17 milyon 756 bin 596 lira idari para cezası uygulandı.

Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret AŞ’ye, finansal raporlamaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle toplam 2 milyon 218 bin 603 lira idari para cezası verildi.

ERİŞİM ENGELİ

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 480 milyon liradan 680 milyon liraya çıkarılması, çeşitli portföy yönetimi şirketlerinin sermaye artırımları, yatırım kuruluşlarının şube ve irtibat bürosu açma talepleri olumlu karşılandı.

