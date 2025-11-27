Borsada dün geri alım yaptığını açıklayan 15 şirket (26 Kasım)

Açıklama şöyle:

26.11.2025 tarihinde Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,60 TL fiyatından 5.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibariyle mevcut paylar ile birlikte %0,86 oranına ulaşmıştır.