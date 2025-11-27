Borsada dün geri alım yaptığını açıklayan 15 şirket (26 Kasım)

Borsa İstanbul'da dün geri alım yaptığını duyuran şirketler alfabetik olarak şöyle:
1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 26.11.2025 tarihinde 800.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 47.021.784 adet payın sermayeye oranı %1,2057'dir.
2 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 26.11.2025 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 5.580.162 adet payın sermayeye oranı %0,8766'dır.
3 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 26.11.2025 tarihinde 30.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 13.887.787 adet payın sermayeye oranı %1,1603'tür.
4 ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. (ENDAE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 26.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 16,00 TL fiyattan toplam 2.000.000 adet ENDAE payı geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 8.291.656,00 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %1,90'a ulaşmıştır
5 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 10,56 TL – 11,26 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 11 TL) toplam 7.200.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 295.262.401 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,2807)
6 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 26.11.2025 tarihinde 19,72 - 20,00 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 19,80 TL) 260.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 4.795.268 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,959 olmuştur.
7 GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GEDZA)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 tarihinde Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,60 TL fiyatından 5.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibariyle mevcut paylar ile birlikte %0,86 oranına ulaşmıştır.
8 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 60,64 TL. ortalama fiyattan 25.000 TL. toplam nominal bedelli 25.000 adet hisse için 1.516.100 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibariyle %0,052 sınırına ulaşmıştır.
9 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/03/2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
26/11/2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 67,85 – 68,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 68,344 TL) 25.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 1.600.000 adet payın sermayeye oranı %1,38889'dur.
10 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
26/11/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,14TL – 38,20 TL fiyat aralığından (ortalama 38,1781TL) toplam 157.458 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 10.907.458 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,37'dir.
11 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT)
Açıklama şöyle:
26 Kasım 2025 tarihinde 42.54-42.90 TL fiyat aralığından toplam 205.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEGMT payları toplamda 946.718 adet olmuştur. (Toplam Alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,3573)
12 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,20 TL - 15,28 TL fiyat aralığından 23.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibariyle %5,12'ye ulaşmıştır.
13 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 48,32 - 48,40 TL fiyat aralığından 75.000 TL toplam nominal bedelli 3.627.031,56 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibarıyla %8,29 sınırına ulaşmıştır.
14 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 26.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 59,00 - 60,00 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 59,28) toplam 49.524 adet OFSYM payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 26.11.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.133.146 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,7748'e ulaşmıştır.
15 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
26.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 38,66-38,94 TL- fiyat aralığından 6.000 TL. toplam nominal bedelli 6.000 adet hisse için 232.860 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 26.11.2025 tarihi itibariyle %1,28 sınırına ulaşmıştır.